MS registra mais 26 óbitos e 726 casos de covid-19

Mato Grosso do Sul registrou, nas últimas 24h, mais 26 óbitos decorrentes da covid-19 e 726 novos casos. Conforme o boletim, divulgado nesta segunda-feira (21), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o número de registros confirmados soma 122.187 e mortes 2.077.

Campo Grande lidera o número de infectados pela doença no Estado com 56.307. Na Capital, 411 pessoas testaram positivo para a covid-19 ante ao balanço de domingo. Os municípios de Dourados e Corumbá estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 12.308 e 6.233.

Pelo menos 13.193 pessoas estão em isolamento domiciliar enquanto 658 seguem hospitalizadas em leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

