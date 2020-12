Prefeitura decreta reajuste de 5.2% na tarifa da Rodoviária

A Prefeitura Municipal decretou, nesta segunda-feira (21), reajuste de 5.2% no valor das tarifas de embarque e acostamento no Terminal Rodoviário de Campo Grande. Conforme o decreto 14.569, que consta da edição de hoje do Diogrande, a medida entra em vigor a partir de 1º de janeiro. O reajuste varia de acordo com o destino e valor das passagens.

Para as linhas Metropolitanas e Intermunicipais, as taxas de embarque ficaram, respectivamente, em R$ 1.05 e R$ 4.97. Já para as Interestaduais ficou estipulado R$ 6.86, sendo o valor igual para linhas internacionais. A taxa de acostamento no terminal ficou a R$ 19,06.

