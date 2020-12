Jovem que esfaqueou taxista durante tentativa de assalto é preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (21), suspeito de 21 anos que esfaqueou taxista durante tentativa de assalto na noite de ontem (20), em Dourados. O jovem, identificado como Ismael, estava caminhando no acostamento da BR-463 sem documentos quando foi localizado.

Segundo informações da PRF, os agentes estavam cientes da tentativa de latrocínio quando realizavam fiscalizações na rodovia. Durante a abordagem, o rapaz demonstrou nervosismo e contradições nas respostas, porém ele acabou confessando envolvimento no crime.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil.

Entenda o caso:

Por volta das 17h de domingo, o taxista de 52 anos, aceitou uma corrida na rodoviária de Dourados com destino até o Trevo da Bandeira, mas ao passar pela Rua W16, Ismael pediu o valor da corrida, anunciou o roubo e desferiu o primeiro golpe de faca contra a vítima. O taxista teria então golpeado o assaltante com uma faca que carregava no veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois homens entraram em luta corporal dentro do carro, sendo que neste momento um motociclista presenciou a briga e jogou uma pedra na direção do rosto do autor. Populares que estavam próximos da cena do crime tentaram imobilizar Ismael que conseguiu fugir.

