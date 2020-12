Dólar fecha sessão em alta e vai a R$ 5.24

Após encerrar a última sessão em queda, o dólar sofreu valorização de 0.27% e fechou a quarta-feira (02), a R$ 5.24. Durante o pregão, a moeda norte-americana oscilou entre R$ 5,2563 reais (+0,54%) e R$ 5,2068 reais (-0,41%).

Ibovespa

O Ibovespa engatou mais uma alta hoje com elevação de 0,43%, a 111.878,53 pontos. O volume financeiro no pregão somou 34,2 bilhões de reais.

Destaques

– BRASKEM PNA caiu 4,87%, após a controlada no México Braskem Idesa iniciar a interrupção imediata das atividades operacionais, após a agência do governo mexicano Cenagas anunciar parada do serviço de transporte de gás natural, de forma unilateral. O presidente mexicano confirmou que não renovará o contrato com a empresa brasileira.

– PETROBRAS PN subiu 1,21%, conforme os preços do petróleo também avançaram no exterior, diante da aprovação de uma vacina contra Covid-19 pelo Reino Unido, o que amplia as esperanças de uma recuperação de demanda, e das crescentes expectativas de que a Opep+ mantenha suas restrições de oferta no ano que vem.

– VALE ON recuou 1,74%, um dia após atingir cotação recorde de fechamento, com agentes financeiros analisando projeções da mineradora para produção, investimentos e dívida. O Bradesco BBI avaliou que o guidance de produção foi um pouco decepcionante, mas sem mudança estrutural.

– ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,77%, mantendo o viés de valorização recente. BRADESCO PN teve elevação de 1,08%.

– SUZANO ON perdeu 5,01%, após cinco pregões seguidos de alta. No setor de papel e celulose, KLABIN UNIT fechou em baixa de 2,59%.

– GOL PN subiu 5,36% e AZUL PN terminou em alta de 4,06%, beneficiadas pelo noticiário sobre vacinas contra Covid-19, após o setor aéreo ser um dos mais prejudicados pela pandemia.

– ELETROBRAS ON avançou 4,37%, em meio as sinalizações sobre a privatização da elétrica, bem como previsão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) de queda menor do que o estimado para a carga de energia elétrica no Brasil em 2020.

– NOTRE DAME INTERMÉDICA ON valorizou-se 4,38%, após precificar na véspera oferta secundária de ações a 69,50 reais por papel, praticamente sem desconto em relação ao fechamento de terça-feira. A operação movimentou 3,753 bilhões de reais.

(Com informações da Reuters)

