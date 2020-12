Dólar cai a R$ 5,22, menor nível desde julho

O dólar comercial fechou em queda nesta primeira sessão de dezembro. O apetite para o mercado de risco ocorreu com indicadores econômicos positivos e com as farmacêuticas declarando as eficiências de suas vacinas contra a Covid-19. O cenário mais animador amparou as moedas emergentes frente ao dólar.

Ao final, no interbancário, a divisa fechou em queda de 2,21% aos R$5,227 para a venda. O dólar turismo ficou em queda de 2,24% aos R$5,538 para a venda.

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta de mais de nesta terça-feira. Subiu 2,37%, a 111.477,61 pontos, de acordo com dados preliminares, máxima de fechamento desde 21 de fevereiro. O volume financeiro somava 36 bilhões de reais.

(Com informações da Reuters com Último Instante)