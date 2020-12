Três pessoas são baleadas em frente à Máxima

Homem, mulher e uma criança foram baleados em um ponto de ônibus, em frente ao Estabelecimento Penal Jair Ferreira Carvalho (EPJFC), o Presídio de Segurança Máxima, na tarde desta quarta-feira (2).

O homem, identificado como Edilson Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, está em estado grave, teve duas paradas cardíacas no local e foi levado para a Santa Casa. Ele estava saindo do presídio quando foi baleado, pelo menos três tiros atingiram a vítima, no abdômen, nádegas e braço.

Segundo as primeiras informações, a mulher foi baleada de raspão no pé e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Tiradentes. Já a criança passava pelo local e foi atingido de raspão no braço, mas foi levada pelos pais. Testemunhas afirmam que os atiradores estavam em um veículo Fiat Toro branco e passaram efetuando os disparos. A Polícia Militar e a Rocam estão no local.

Confira o vídeo:

(Texto: Mariana Ostemberg e Jéssica Vitória)