Testes positivos para Covid -19 em MS sobe para 98.363

O boletim deste domingo (29) mostrou que houve aumento de 758 novos casos da doença no Estado. Das cinco cidades mais afetadas, Campo Grande continua no epicentro das infecções com 414 exames positivos nas últimas 24 horas.

Além da capital os municípios mais afetados são; Dourados com mais 83 novos casos; Corumbá + 29; Fátima do Sul e Maracaju com + 20 positivos cada uma.

A faixa etária de 30 a 39 anos de idade continua sendo a que mais apresenta testes positivos para o Covid-19, de acordo com informações da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

O número de óbitos aumentou em relação ao último boletim, registrando nove perdas em todo o MS. A capital registrou seis óbitos, Rio Verde de Mato Grosso, Nova Andradina e Corumbá, registraram um óbito em cada município. A taxa de letalidade está em 1,8%.

Estão em isolamento domiciliar 9.987 pessoas e 464 estão internados na rede hospitalar. Em leitos clínicos são 278 pacientes, sendo 144 leitos públicos e 134 privados. Pacientes em UTI são 186, sendo 104 em leitos públicos e 82 em leitos da rede privada.

A ocupação de leitos públicos nas cinco macrorregiões é a seguinte: Campo Grande – 89%; Dourados – 51%; Três Lagoas – 48%; Corumbá – 80%.

O número total de pacientes infectados pelo novo Coronavírus no MS passou para 98.363. Desses, 1766 não resistiram à doença.