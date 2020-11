CRAS solta mais de 100 animais após reabilitação

Mais de 100 animais foram soltos na natureza após passarem por um período de reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). Os bichos passam a viver agora em uma fazenda localizada no município de Miranda (MS). O local é cadastrado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Dentre os bichos libertos, estão, 77 aves das espécies periquitos, corujas, gaviões, socó, curicaca e jandaias. Por hora, todos irão ficar momentaneamente no viveiro dentro da mata para reaprender os hábitos da vida em liberdade. Além das aves, os mamíferos como cotia, lobinho e gambá também foram recebidos na fazenda.

A coordenadora do CRAS, Aline Duarte, explica que a soltura de animais reabilitados é uma rotina. “Acontece quase toda semana. Pelo menos uma vez ao mês fazemos solturas em maior quantidade e em regiões mais distantes”. A coordenadora ainda explica que algumas espécies são levadas para o Pantanal ou para a região de Bonito.

Os animais soltos nesta semana chegaram ao Cras através da entrega voluntária de moradores da Capital e do interior. Outros foram vítimas da ação de traficantes.

Veja Mais:

Vídeo: Tamanduá-bandeira é encontrado no Monte Castelo

Polícia encontra cocaína na rede de esgoto de Três Lagoas