Polícia encontra cocaína na rede de esgoto de Três Lagoas

A Polícia Civil encontrou, nesta sexta-feira (27), dez pinos de cocaína na rede de esgoto em Três Lagoas. A apreensão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca no bairro Novo Oeste.

Conforme informações da Polícia Civil, durante as buscas os policiais apreenderam porção de maconha, a quantia de R$ 160 em moedas e os dez pinos de cocaína. A droga foi localizado envolta em uma meia na rede de esgoto do apartamento do suspeito.

Na ação, o homem de 33 anos foi preso e encaminhado para o presídio local.

