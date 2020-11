Vídeo: Tamanduá-bandeira é encontrado no Monte Castelo

Comerciante de 43 anos teve uma surpresa inesperada nesta sexta-feira (27). O homem encontrou um tamanduá-bandeira adulto nas proximidades do seu comércio na avenida Mascarenhas.

Conforme informações da Polícia Militar, o animal foi achado dentro de um terreno baldio no bairro Monte Castelo. O comerciante então acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA).

Com o uso do puçá, a equipe realizou a captura, colocou o animal em uma caixa de contenção e o removeu do local. O tamanduá foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Confira o vídeo:

