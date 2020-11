Moradores vão até a polícia denunciar festa em galpão

Frequentadores do local costumam fazer xixi na frente da casa de uma das vítimas

Cansados do barulho frequente das festas promovidas por um galpão, grupo de moradores do bairro Núcleo Habitacional Universitárias, na Capital, realizaram denúncia na manhã deste sábado (21) contra o proprietário do local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as festas promovidas pelo dono do galpão costumam durar até a madrugada. As vítimas relatam que já tentaram conversar com o proprietário e em resposta o envolvido afirmou que eles deveriam procurar “seus direitos”.

Uma das moradoras da região contou que os frequentadores dessas festas costumam bater nas paredes que fazem divisória com a casa da mãe, uma idosa. A vítima relata que quando isso acontece é impossível ficar dentro do ambiente. Por conta das batidas, as paredes já estão rachadas e com infiltrações.

Ainda conforme o boletim, além da música alta e o barulho constante de motos no galpão, as pessoas que frequentam o galpão costumam também urinar em frente a moradia da vítima.

Os moradores que comparecem na delegacia afirmaram possuir uma lista de assinaturas de outros vizinhos que também se sentem prejudicados pelo barulho das festas.

