Lojistas iniciam liquidação antecipada em Campo Grande

Empresários se mostram otimistas com a temporada de compras

A Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira (27), deve movimentar aproximadamente R$ 200 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, sendo R$ 70 milhões apenas em Campo Grande. Deste montante, cerca de R$ 100 milhões serão destinados para as compras de fim de ano. É o que revela a pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) junto ao Sebrae -MS.

O levantamento mostra ainda que, dos entrevistados, 34% pretendem aproveitar as promoções. Outros 48% vão para fazer as compras de fim de ano e 30% têm a intenção de usar o 13º salário para essas aquisições.

O destaque para as compras está em móveis/eletrodomésticos/eletrônicos (51%); tablets/celulares (14%), notebooks/computadores (6%). Videogame/jogos/acessórios gamers e a preferência por roupas/calçados/acessórios (37%) e brinquedos (16%). O gasto médio entre os consumidores durante o dia de oferta será de R$ 956,74.

A analista técnica do Sebrae-MS, Vanessa Schmidt, destaca a importância de se ter boas estratégias como forma de capturar o consumidor. “Temos mais de 70% dos consumidores preferindo ir comprar na loja física e é um requisito importante que o empresário possa proporcionar atendimento individualizado ao consumidor. Além de fazer a comunicação dos reais descontos nos produtos e aproveitar a data para garantir o faturamento de fim de ano, uma vez que quase metade pretendem comprar à vista.”

Conforme análise da Fecomércio, aqueles que tiveram redução da renda e suspensão dos contratos de trabalho, praticamente, não há perspectivas de gastos durante a Black Friday. Em contrapartida, para aqueles que não tiveram alteração, o fato de passarem mais tempo em casa por conta da pandemia, fez com que buscassem mais por artigos de decoração, reforma, móveis, entretenimento, alimentação, eletrodomésticos e eletrônicos para o trabalho em casa, além da comodidade.

Enquanto em alguns lugares, as promoções se mantêm por um dia, outros planejam estender por até uma semana. É o caso do Shopping Bosque dos Ipês, que vai realizar a Black Week, com descontos de até 70%.

De 23 a 29 de novembro, os consumidores poderão aproveitar as ofertas nas lojas Zara, iPlace, Saraiva, Chilli Beans, Magazine Luiza, Casas Bahia, Riachuelo, Centauro, Vivara e Renner.

(Confira a matéria completa na página A7 na versão digital do Jornal O Estado)

Veja mais:

Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 75 milhões