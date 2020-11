Associação médica faz alerta sobre alta de casos de covid-19

Por conta do aumento de casos do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, a Associação Médica do Estado (AMMS) publicou um alerta, na tarde desta terça-feira (17), para que a população não deixe de tomar os cuidados para a prevenção da covid-19.

“Tivemos grande progresso no combate ao coronavírus, mas não podemos descuidar. Os casos já voltaram a subir e não queremos viver uma segunda onda como em outros países”, alertou a presidente, Dra. Maria José Martins Maldonado.

A AMMS também reforçou que a Unimed de Campo Grande realizou 2090 atendimentos no Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, até o dia 16 de novembro. O número é maior do que foi registrado em todo mês de outubro.

“Precisamos do apoio da população em continuar se prevenindo e evitando aglomerações. Todos nós dependemos dessa conscientização e temos que nos cuidar, pois ainda não há uma vacina disponível”, finalizou a Dra. Maria José.

Segundo a nota, não é só a rede privada que sente o aumento de casos, mas o Hospital Regional também. Das 50 vagas intensivas para covid, todas estão ocupadas, com mais 5 pacientes aguardando transferência para outras unidades de saúde, totalizando 55 pessoas em estado grave.

A Associação ainda reforçou os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta terça-feira. Em 24 horas, 854 pessoas testaram positivo para a covid-19 em Mato Grosso do Sul e quatro pessoas morreram.

“Essa luta é de todos! Não podemos por a perder tudo o que conseguimos no enfrentamento ao coronavírus”, finalizou a presidente da AMMS, Dra. Maria José.

Veja mais:

MS desativa 40% dos leitos de UTI para pacientes com COVID