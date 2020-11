Segundo a publicação, Gabigol já poderia estar presente no confronto contra o Atlético-MG, neste domingo, em Belo Horizonte. O atacante vem treinando com o elenco após se recuperar uma lesão no tornozelo.

Dome comentou sobre a possibilidade do retorno de Gabigol após a classificação na Copa do Brasil. O treinador não deu indícios sobre a utilização do atacante neste fim de semana.

“Com o elenco completo, teremos soluções. Podemos jogar com sistemas diferentes, com Gabigol como extremo, mas também por dentro. E eles não vão jogar todos os jogos. O problema não será quando o Gabi voltar. O problema é agora, que não temos o Gabi. Foi o nosso artilheiro no ano passado”, declarou.

A partida contra o Atlético-MG será direto na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros estão três pontos a frente, mas os mineiros têm um jogo a menos. Confira outras notícias.

(Com informações: Gazeta Esportiva)