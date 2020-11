Inflação tem alta de 0,86% em outubro, pressionada por alimentos e passagens

É a maior taxa para o mês desde 2002

Puxado pela alta no preço dos alimentos e das passagens aéreas, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,86% em outubro. Esse é o maior resultado para o mês desde 2002, quando o índice foi de 1,31%.

Os dados do IPCA foram divulgados nesta sexta-feira (6) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O crescimento de outubro é 0,2 ponto percentual superior aos 0,64% de setembro.

A maior variação (1,93%) e o maior impacto (0,39 p.p.) vieram do grupo de alimentação e bebidas. A alta de preços desses itens, no entanto, desacelerou em relação a setembro, quando o aumento foi de 2,28%). Isso ocorreu em função das altas menores em alimentos como o arroz (13,36%) e o óleo de soja (17,44%), que no mês anterior haviam ficado em 17,98% e 27,54%, respectivamente.

Por outro lado, a alta nos preços do tomate (18,69%) foi maior que em setembro (11,72%). Outros itens, como as frutas (2,59%) e a batata-inglesa (17,01%), também tiveram aumento em outubro, após recuo dos preços no mês anterior. As carnes subiram 4,25%. Já no lado das quedas, destacam-se a cebola (-12,57%), a cenoura (-6,36%) e o alho (-2,65%).

O segundo maior impacto (0,24 p.p.) sobre a inflação veio dos transportes (1,19%), principalmente, das passagens aéreas (39,83%), que contribuíram com 0,12 p.p, exercendo o maior impacto individual no índice geral. Houve alta nos preços das passagens em todas as regiões pesquisadas, que foram desde os 21,66% em Porto Alegre até 49,71% em Curitiba.

“A alta nas passagens aéreas parece estar relacionada à demanda, já que com a flexibilização do distanciamento social, algumas pessoas voltaram a utilizar o serviço, o que impacta a política de preços das companhias aéreas”, explica Pedro Kislanov, lembrando que os preços das passagens foram coletados em agosto para quem ia viajar em outubro.

A segunda maior contribuição nos transportes (0,04 p.p.) foi da gasolina, cujos preços subiram 0,85%, desacelerando em relação à alta de 1,95% observada no mês anterior.

INPC

O IBGE também divulgou o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O indicador teve alta de 0,89% em outubro. Esse é o maior resultado para o mês desde 2010, quando o INPC foi de 0,92%.

Em setembro, o indicador havia ficado em 0,87%. No ano, o índice acumula alta de 2,95% e, nos últimos 12 meses, de 4,77%. Em outubro de 2019, a taxa foi de 0,04%.

(Com informações: Poder 360)