Bolsonaro envia acordo sobre escritório da OCDE no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro enviou na quinta-feira (5) uma mensagem ao Congresso Nacional informando sobre a instalação de um escritório da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), no Brasil. A mensagem foi publicada (6) no Diário Oficial da União.

O país assinou acordo em 2017, em que pede a entrada no bloco, que congrega algumas das nações mais desenvolvidas do planeta.

Segundo o governo brasileiro, o início das atividades do escritório da OCDE no Brasil faz parte do acordo para o ingresso do país no grupo. Com a representação oficial, o governo pode ter contato direto com o secretariado da entidade.