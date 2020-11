TGR experimenta retomada e busca descentralizar a arte produzida aqui

Projeto é realizado com foco nas devidas medidas de biossegurança

“Para Além do Centro – 31 Anos” é o projeto do Teatral Grupo de Risco (TGR), que movimenta atividades do grupo por meio da descentralização da produção teatral de Campo Grande, levando apresentações de espetáculos teatrais que compõem o repertório em cartaz do grupo para bairros da Capital.

As ações foram aprovadas por meio do edital Fomteatro, da Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura, com recursos que deveriam ser repassados ainda em 2019. “Todas as ações foram previstas para acontecer no segundo semestre de 2019. Houve um atraso por parte da Prefeitura, adiou por duas vezes e, a última informação que tinham dado foi que fariam os pagamentos em janeiro”, explica a atriz e produtora do projeto, Fernanda Kunzler.

Ela comenta que, mesmo com o orçamento previsto para a cultura do município aprovado na Câmara dos Vereadores, não houve o repasse para pagamento de projetos aprovados, o que gerou o atraso. “Em março aconteceu a pandemia, daí que se bloqueou mesmo todas as formas de repasse. As conversas que tivemos enquanto organização da classe, via colegiado de teatro e fórum, o que conseguimos foi que esse repasse acontecesse de julho para cá, dividido em parcelas”, diz ainda.

Pandemia

Fernanda aponta que, assim como as demais áreas que foram afetadas, por trabalhar diretamente com o público, o teatro foi drasticamente prejudicado em seus processos. Em nome do TGR, Fernanda fala que o grupo entende o isolamento e classifica este período de reclusão como extremamente necessário. “Se não fosse isso, talvez a situação e número de mortes no nosso Estado teria sido ainda pior do que já foi”, afirma.

Dentro dos cuidados previstos nas medidas de biossegurança, o contato com o público acontecerá em espaços públicos e periféricos. Com encenações que começaram na terça-feira (3), pela TV e na Comunidade São João Batista, ao fim dessa etapa, ao todo serão nove apresentações.

