Orquestra Ouro Preto traz canções clássicas do cinema gratuitamente

Para assistir do conforto de casa, a Orquestra Ouro Preto traz, no próximo dia 8, uma transmissão inédita gratuita pelo YouTube, por meio da série “Domingos Clássicos”. Com início às 11h, o concerto será dedicado à música dos grandes clássicos que marcaram a história do cinema nacional e internacional.

Apesar da exibição no YouTube, a novidade para quem mora em Belo Horizente é que o teatro Sesc Palladium será reaberto parcialmente ao público, com todos os cuidados e distanciamentos necessários. Tudo isso para que o maior número de pessoas possa acompanhar o trabalho da orquestra, que traz no repertório músicas do álbum “Música para Cinema”, lançado em 2017, e uma homenagem especial a um dos mais importantes compositores do gênero: Ennio Morricone.

Segundo informações, ele ainda comemora o retorno do público ao teatro em um concerto marcante na trajetória de 20 anos da orquestra. “Estamos extasiados com o retorno da plateia presencial e vamos celebrar juntos, presencial e virtualmente, a beleza das trilhas de cinema em uma linda homenagem a Ennio Morricone, que nos deixou um importante legado de obras primorosas”, afirma Rodrigo.

