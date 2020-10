Prefeitura planeja reformar Orla Morena após as eleições

Pela primeira vez em 10 anos, desde que foi inaugurada, a Orla Morena deve passar por um processo de revitalização. A homologação da licitação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na edição desta quarta-feira (21). A Prefeitura planeja iniciar as obras após o período eleitoral.

O projeto da Orla Morena prevê que sejam recuperados o calçamento da área e a área de lazer com a substituição dos brinquedos do playground. Além disso, é previsto a troca dos aparelhos da academia ao ar livre, as lixeiras e substituição das muretas de contenção.

A adequação do espaço também inclui a instalação do piso tátil e placas em braille. Outra medida que visa garantir a acessibilidade inclui a adaptação do teatro da arena. Além da Orla Morena, outros espaços já estão com ordem de serviço assinadas para a realização de reformas.

