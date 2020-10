Morre voluntário brasileiro para a vacina de Oxford

Morreu um voluntário brasileiro que participava dos testes clínicos da vacina de Oxford contra covid-19. O anuncio do óbito foi feito pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta quarta-feira (21), a agência não informou se ele tomou o imunizante ou o placebo.

Segundo a agência, a morte foi causada por complicações da covid-19. A Anvisa foi notificada da morte do voluntário na segunda-feira (19).

A vacina contra o coronavírus AZD1222 é produzida em parceria da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca.

Os dados referentes à investigação do caso, feita pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança, já foram enviados à Anvisa. De acordo com o agência, o comitê “sugeriu pelo prosseguimento do estudo“.

O Idor (Instituto D’ Or de Pesquisa e Ensino), responsável pelos testes no Rio de Janeiro, disse que 8.000 voluntários participaram dos estudos clínicos da vacina no Brasil até o momento.

“A análise rigorosa dos dados colhidos até o momento não trouxe qualquer dúvida com relação à segurança do estudo, recomendando-se sua continuidade”, disse o laboratório.

O governo federal abriu crédito de R$ 1,9 bilhão para adquirir 100 milhões de doses da vacina e a tecnologia para produzi-la no país.

O Brasil firmou acordo com o laboratório responsável pela vacina, AstraZeneca, envolvendo a aquisição de 30 milhões de doses independentemente do resultado dos testes e de incorporação de tecnologia para a fabricação pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) de mais 70 milhões de unidades, a depender do êxito do ensaio clínico.

*com informações do Poder 360

