Take 1 traz candidato a vereador, Professor Juari

Educação em tempo integral é uma das bandeiras do candidato

Está no ar mais uma edição do quadro da TV O Estado, o Take 1. No programa de hoje o convidado é o Professor Juari, candidato a vereador em Campo Grande pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Natural de Mato Grosso (MT), Juari é professor de Filosofia e defende a área da educação como uma das bases principais dos projetos que visa pautar na Câmara Municipal. “A escola de tempo integral é preventiva. Quando você tem uma educação de qualidade, uma educação de tempo integral você vai economizar naturalmente na segurança pública, na saúde e em vários outros aspectos. Então, a educação de tempo integral é a pauta e a bandeira que eu defendo”, afirma.

A eleição municipal de 2020 é a terceira que o candidato está disputando para o cargo de vereador. Segundo o Professor, a experiência das campanhas anteriores trouxe “maturidade eleitoral”. “Eu acredito que tudo contribui para a maturidade. Eu sempre coloco como uma experiência positiva, por isso que hoje nós temos em Campo Grande uma visibilidade. As pessoas têm aderido a nossa campanha, então isso demonstra segurança”, comenta.

Confira na íntegra a entrevista com o candidato: