Cristiano Ronaldo discute com Ministro do Esporte da Itália

Cristiano Ronaldo se envolveu em um conflito público com o ministro do Esporte da Itália nesta sexta-feira (16), com os dois se acusando indiretamente de mentir sobre se o atacante português infringiu, ou não, as regras de saúde após teste positivo para o novo coronavírus (covid-19).

Vincenzo Spadafora afirmou na última quinta-feira (15) que o atacante da Juventus teria infringido as regras ao voar de volta para a Itália após ter testado positivo para covid-19 no início desta semana. Porém, em uma postagem nas redes sociais nesta sexta-feira, Cristiano Ronaldo respondeu e disse que fez tudo conforme os protocolos.

“Um cavalheiro aqui na Itália, cujo nome não mencionarei, disse que não obedeci o protocolo. Isso é simplesmente uma mentira”, declarou Ronaldo no Instagram direto da vila em Torino na qual está em quarentena e assintomático.

“Segui todos os protocolos e vou continuar a segui-los, a minha consciência está limpa…. Tudo o que fiz foi autorizado”, declarou.

Ronaldo, de 35 anos, testou positivo para covid-19 na última terça-feira (13), enquanto estava com a seleção de Portugal, e voou de volta em um jato particular no dia seguinte. “Não tive contato com ninguém”, afirmou o jogador.

Spadafora respondeu mais tarde em uma entrevista à agência de notícias italiana Ansa: “A fama e habilidade de certos jogadores não dão a eles o direito de serem arrogantes, desrespeitosos para com as instituições e mentir”, afirmou.

“Não vou continuar com este assunto para sempre”, acrescentou.

(Agência Brasil)

Veja Mais:

Começa na próxima semana campanha gratuita de mamografias

PRF apreende 195 Kg de skunk e 93 Kg de maconha em MS