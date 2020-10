Começa na próxima semana campanha gratuita de mamografias

Começa na próxima semana, na Capital, a Campanha de Mamografias gratuitas. A iniciativa é resultado da parceria entre a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS e o Hospital de Câncer Alfredo de Abrão (HCAA). Os exames podem ser realizados a partir de segunda-feira (19), às 7h.

As mulheres interessadas no exame de mamografia, que tenham entre 45 a 65 anos, poderão comparecer ao HCAA onde será distribuído o total de 20 senhas. Neste ano, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o número de mamografias ofertadas sofreu uma redução. A campanha disponibilizou no ano passado 100 exames diários.

Em razão da crise sanitária, o hospital seguirá os protocolos e medidas de prevenção como aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara, distanciamento preconizado e a disponibilização de produtos para a higienização das mãos.

Documentos necessários

De segunda a sexta-feira, a partir das 7h, as mulheres podem comparecer no HCAA portando os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Os resultados serão entregues após 10 dias úteis e no caso de suspeita de câncer de mama, as pacientes serão encaminhadas para checagem mais ampla e tratamento. A campanha segue até o mês de novembro.

