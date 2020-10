PRF apreende 195 Kg de skunk e 93 Kg de maconha em MS

Durante fiscalização na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira (16) mais de 200kg de drogas. 289,4 Kg de drogas.

A ação se deu quando os policiais abordaram um Renault/Kwid, com placas de Florianópolis (SC). Em vistoria, a equipe encontrou no interior do veículo 195,6 Kg de skunk e 93,8 Kg de maconha, totalizando 289,4 Kg de entorpecentes.

Em seguida, o condutor confessou que receberia R$ 6 mil pelo transporte do ilícito de Bela Vista até Campo Grande.

O motorista foi preso e encaminhado, junto com o veículo e a droga, para a Polícia Civil em Jardim (MS).

