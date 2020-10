MPT-MS abre processo seletivo para estagiários

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) abriu nesta quinta-feira (15) as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio 2020. Acadêmicos interessados no certame têm até o dia 27 de outubro para efetuar a participação.

A seleção busca preencher vagas e formar cadastro de reserva nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Os estagiários serão lotados na Procuradoria Regional do Trabalho em Campo Grande. Já as Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Dourados e de Três Lagoas disponibilizam cadastro de reserva apenas na área de Direito.

A jornada de estágio é de 4h diárias/20h semanais, sendo o valor da bolsa de R$ 850 (nível superior), acrescido do auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado e de seguro contra acidentes pessoais.

Os candidatos inscritos serão submetidos a provas objetiva e/ou discursiva, previstas para o dia 8 de novembro, das 9h às 12h, em local a ser divulgado no site.

