UFMS anuncia que não irá disponibilizar vagas pelo Sisu 2021; Alunos planejam mobilização

Alunos planejam mobilização nas redes sociais

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou ontem (14), por meio do Boletim Oficial N. 7395, que não irá disponibilizar vagas para os alunos que desejam ingressar na instituição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021.

Assinado pelo presidente do Conselho de Graduação (Cograd), Ruy Alberto Caetano, o documento prevê que o percentual de vagas para o ingresso nos cursos da universidade deverá ocorrer através do Processo Seletivo Vestibular (PSV) e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) da UFMS. É estipulado que 80% das vagas sejam preenchidas por meio da primeira opção e 20% pelo Passe.

Apesar do documento, a decisão poderá ser acatada ou rejeitada na reunião do Conselho Universitário (COUN) que ocorre na sexta-feira (16), a partir das 9h.

#FicaSisuNaUFMS

Após o anúncio da instituição, alunos se manifestaram sobre o caso nas redes sociais e planejam realizar uma mobilização virtual através do Twitter. Os acadêmicos questionam a decisão do conselho e afirmam que a ação é prejudicial para aqueles que desejam ter acesso ao Ensino Superior através do Sisu.

Em documento enviado ao jornal O Estado Online, o grupo alega que as opções de ingresso na UFMS como o Passe e o PSV não possuem a mesma “credibilidade” do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O Vestibular e o PASSE não possuem as mínimas condições de abranger os mais diversos e as mais diversas estudantes, já o SISU tem condições”, diz parte do material.

O documento ainda expõe que a única justificativa da UFMS para a mudança é o “número de de evasão das estudantes e dos estudantes que ingressam através do Sisu”.

Como forma de chamar a atenção para o assunto e pressionar o conselho, os alunos planejam realizar um “tuitaço”, por meio do Twitter, com a tag #FicaSisuNaUFMS no momento da reunião que irá apreciar o despacho do Cograd. Além disso, o grupo também formulou uma petição online sobre a questão e marcou evento no Facebook.

Serviço

A reunião do conselho será realizada por videoconferência e transmitida no canal oficial da UFMS no Youtube.

