MS participa de testes da vacina Coronavac

O Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, assinou na tarde desta quinta-feira (15), em Campo Grande, o termo de cooperação com o Instituto Butantan para o teste de mais uma vacina contra a covid-19. Os estudos da vacina chinesa Coronavac estão na terceira fase e, conforme o secretário, pode estar disponível para a população brasileira em janeiro de 2021.

Para o secretário, essa vacina está mais adiantada do que as outras: “Na conferência de ontem, o Estado de São Paulo reportou que em 15 dias devem ser finalizadas parte dessas pesquisas em algumas unidades da federação, onde também vamos contribuir”, comemorou. Os estudos serão comandados pelos pesquisadores Rivaldo Venâncio e Ana Lúcia Lyrio.

Apesar do Estado participar do processo de testes, Resende entende que a vacinação deve ser comandada pelo Ministério da Saúde: “Nós entendemos que a compra, a distribuição, não só da vacina, mas também de outros insumos para imunização da nossa gente tem que ser comandado pelo Ministério da Saúde dentro do Programa Nacional de Imunização. Não queremos quebrar a unidade do Sistema único de Saúde e entrar em uma disputa de quem que vai vacinar primeiro”, reforçou.

A vacina será testada em 1000 voluntários da área da saúde, entre 18 a 59 anos, e que não tenha comorbidade. Nas próximas fases, os testes serão em pessoas acima dos 60 anos com comorbidades. Quem tiver interesse em se voluntariar, já pode se inscrever site do Instituto Butantan. A partir de segunda-feira (19) será disponibilizado um aplicativo para as pessoas se cadastrarem.

Além da Coronavac, Mato Grosso do Sul participa de testes de outras três vacinas.

(Com Bruna Marques)

