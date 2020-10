Sesc Cultura ministra oficina sobre pinturas de pontos

O Sesc Cultura de Campo Grande realiza mais uma oficina online direcionada para as crianças no sábado (17), às 15h. Dessa vez, a oficina terá como tema Seurat e a Pintura de Pontos.

Conforme informações do Sesc, a proposta é ensinar um pouco sobre a arte e concluir com a produção de algum material correspondente com o artista em destaque. “O que queremos é aproximar as crianças das pluralidades e possibilidades da arte, sempre com uma oficina prática para fazer em casa, as atividades propõem o conhecimento, a diversão e a criatividade”, diz a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

Na última oficina, o Sesc apresentou para os pequenos o trabalho do artista espanhol Joan Miró.

Serviço

O vídeo-oficina deste sábado estará disponível nas redes sociais do Instagram e Facebook.

