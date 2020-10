Dia D da campanha de vacinação será sábado na Capital

Campo Grande segue na campanha de multivacinação de atualização de caderneta e contra a poliomielite. O dia D será nesse sábado (17) e todas as 71 unidades de saúde da Capital estarão abertas para imunizar crianças e adolescentes até 15 anos.

O dia D é feito para atender quem trabalha o dia todo e não consegue levar as crianças para vacinar durante a semana. As unidades vão funcionar das 7h ás 17 no sábado.

Serão ofertadas todas as vacinas do cronograma infantil e adolescente com o objetivo de que a cobertura dessas, que em alguns casos está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, seja ampliada.

A vacina de reforço contra a poliomielite, aquela da gotinha, será aplicada em crianças de 12 meses a menores de cinco anos. O secretário municipal de saúde afirma que imunizar os pequenos contra a doença é necessário: “É de suma importância que, principalmente as crianças nessa faixa etária, compareçam às unidades, para que não tenhamos o retorno de uma doença que está extinta no Brasil desde a década de 1980, semelhante àquilo que aconteceu com o sarampo no ano passado”, explicou José Mauro Filho.

Já crianças e adolescentes de até 15 anos devem comparecer às unidades de saúde para confirmar se as carteiras de vacinação estão em dia e, caso não esteja, tomar as doses que estão em aberto.

