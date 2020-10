Sesc realiza oficina sobre esculturas de Joan Miró

Em comemoração ao dia das crianças que ocorre na próxima segunda-feira (12), o Sesc MS realiza no sábado (10), a partir das 9h, oficina de arte que irá trazer como tema o trabalho do artista espanhol Joan Miró.

Segundo informações do Sesc, a proposta da oficina é ensinar para as crianças um pouco sobre o estilo de Miró e posteriormente produzir alguma material que siga a estética do artista. No vídeo desta semana, os pequenos irão confeccionar esculturas que não representam o mundo real, utilizando apenas objetos, cores e imaginação.

“O que queremos é aproximar as crianças das pluralidades e possibilidades da arte, sempre com uma oficina prática para fazer em casa, as atividades propõem o conhecimento, a diversão e a criatividade”, diz a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

Serviço

As aulas podem ser conferidas pelo Instagram e Facebook.

Veja mais:

Casal é encontrado morto em Ivinhema

Na Capital, 71% irão às compras para o dia das crianças