Programa incentiva cadeia produtiva de peixe no Estado

O Programa Estadual de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Peixe (PROPEIXE) veio para somar e dar apoio à produção em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de duplicar o processamento de peixes até 2022. O projeto foi lançado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Para o secretário Jaime Verruck, da Semagro, o programa apareceu no momento certo para ajudar o Estado a crescer neste setor. “O programa foi construído, juntamente, com o setor produtivo para ter efetividade e vem no momento ideal. Entre as nossas metas com o PROPEIXE está mais que dobrar a produção, aumentar a capacidade de processamento e posicionar Mato Grosso do Sul entre os cinco maiores produtores do país – hoje somos o oitavo”, diz.

Conforme informado pelo órgão, atualmente Mato Grosso do Sul conta com sete polos de produção de pescado, distribuídos nas regiões norte, centro, sudoeste, fronteira, Grande Dourados, Cone Sul, sendo a maioria de pequenos produtores e com a Costa Leste concentrando a grande produção de tilápia.

Além disso, são 1.338 piscicultores mapeados, 2.441 hectares de tanques escavados e 1.767 unidades de tanques redes, que produziram em entre 2019 e 2020 o total de 20,3 mil toneladas de tilápia e 3,6 mil toneladas de peixes nativos. O Estado também lidera o ranking de maior exportador de tilápia do país, sendo responsável por 84,84% das vendas externas brasileiras do produto.

Aliado a isso, o secretário de Aquicultura e Pesca do Mapa, Jorge Seif Junior, diz que o PROPEIXE se torna referência para outros estados brasileiros. “Mato Grosso do Sul, com a aquicultura e a piscicultura se consolidando por meio do PROPEIXE, torna-se referência a outros 25 estados da federação, pois somente o Pará dispõe de uma política pública semelhante”, explica.

