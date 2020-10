Volta de Bolsonaro ao Progressistas é bem-vista por lideranças da Capital

Depois de o jornalista Marcelo D’Ângelo, da Band News, dizer que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve voltar ao Partido Progressistas (PP), lideranças políticas da sigla em Campo Grande se posicionaram a favor do retorno do presidente.

“Eu acredito que é muito bem-vindo, porque o presidente Jair Bolsonaro foi progressista há muitos anos, defendendo o ideal do partido. O líder do governo é o deputado Ricardo Barros, forte liderança do partido. O Progressistas tem muito a contribuir e o presidente também tem um pouco dos ideais progressistas, eu

acho que vai ser muito bom, se de fato isso ocorrer”, disse o presidente municipal do Progressistas de Campo Grande, vereador Cazuza.

Conforme o site GP1, o senador Ciro Nogueira (PP) reforçou o convite ao chefe da nação e segue empenhado em trazê-lo à sigla. Ciro afirmou que fez o convite e que se sentiria bastante honrado com a vinda do presidente da República ao PP. “Ele foi convidado, ficaremos muito honrados [caso ele aceite se

filiar]”, declarou.

Bolsonaro já integrou as fileiras do Progressistas em duas ocasiões: entre 1995 e2003, quando o partido ainda se chamava PPB, e retornou no ano de 2005 quando já era PP, onde ficou até 2016. Ele deixou o partido para concorrer às eleições presidenciais pelo PSL, sendo eleito.

Opiniões dos candidatos

O candidato à prefeitura Esacheu Nascimento citou que Bolsonaro pode fortalecer o partido. “O presidente

Jair Bolsonaro é bem-vindo de volta ao Progressistas, assim como são bem-vindos todos aqueles que ingressarem ao partido para contribuir ao fortalecimento da democracia em nosso país.”

O candidato a vice-prefeito, Venicio Leite, disse que “todo bom filho à casa torna”. Ele lembrou que o partido foi o primeiro a apoiar Bolsonaro. “O Progressistas, desde o primeiro momento, hipotecou apoio ao Governo Bolsonaro, quando todos os partidos partiram para o toma-lá-dá-cá, querendo a volta do balcão

de negócios, o Progressistas, possibilitou a governabilidade e condições de apoio para uma administração com poucos sobressaltos”, disse.

(Texto: Andrea Cruz)

