Número de apreensões de agrotóxicos nas rodovias cresce mais de 300% em 2020

As apreensões de agrotóxicos contrabandeados em Mato Grosso do Sul dispararam neste ano. Nas rodovias federais, o aumento é de 500%, segundo dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Já o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) viu as apreensões desse tipo de contrabando aumentar 368%. As comparações são em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados fornecidos pela PRF apontam que foram confiscadas 2,6 toneladas de agrotóxicos em nove meses de 2019, ao passo que, de janeiro a setembro deste ano, cerca de 16 toneladas de produtos foram apreendidas.

Já o DOF apreendeu neste ano cerca de 4,8 toneladas de agrotóxicos em MS. Em todo o ano de 2019, o departamento apreendeu pouco mais de 1 tonelada de defensivos agrícolas irregulares. Com os bons resultados do agronegócio em Mato Grosso do Sul, autoridades alertam para o uso de defensivos agrícolas falsificados ou sem registro no Brasil.

De acordo com o diretor do DOF, coronel Wagner Ferreira, os grupos estão cada vez mais especializados e passaram a utilizar as mesmas rotas e cadeia logística do contrabando de drogas. Conforme Ferreira, os produtos, em sua maioria de origem chinesa, entram em MS pelas rotas de fronteira com o Paraguai e seguem pela BR-163.

Segundo Wagner, cerca de 50% dessa mercadoria permanece em Mato Grosso do Sul. A outra metade de produtos é destinada aos estados de Goiás, Mato Grosso e Paraná. “O que sempre faz crescer a entrada irregular de produtos é o valor. Quando o preço no Paraguai está mais baixo do que o no Brasil, isso faz aumentar a entrada irregular de produtos, seja pelo descaminho ou seja pelo contrabando”, explicou Ferreira.

