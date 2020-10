MS bate recorde no consumo de energia em outubro

O início do mês marcou o maior consumo de energia no ano. Na última sexta-feira, dia 2, Mato Grosso do Sul registrou 1.170 megawatts (MW). O motivo dessa elevação se deve as altas temperaturas registradas no Estado, chegando a ultrapassar 40ºC. Essa demanda representa 45% de uso em residências, 33% comerciais e 22% na classe industrial.

Essa é a segunda alta no ano, sendo superior aos 1.142 mw registrado em fevereiro. Conforme informado pela Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, se comparar com outubro do ano passado, houve um aumento de 3% na demanda de energia.

Ainda conforme Corradi, a elevação desse consumo representa que em um determinado momento vários equipamentos estavam ligados juntos. “Agosto, setembro e outubro nós registramos temperaturas mais elevadas do que o mesmo período do ano passado, o que colabora para o aumento dessa demanda”, acrescentou.

Paralelo a isso, a Energisa tem enviado alertas via SMS para todos os clientes sobre o registro e orienta o consumo consciente de energia elétrica.

Declaração de carga

O gerente de operação explica ainda que todo consumidor que vai iniciar a ligação da energia, precisa fazer a declaração de carga para que a Energisa disponibilize conforme a necessidade pedida. Com o passar do tempo, isso acaba sendo ampliado naturalmente, sem ser informado para a concessionária.

Normalmente, os consumidores deixam de atualizar a carga por medo de alterar o valor na conta de luz. “Em um período de calor intenso, os consumidores acabam ampliando essa carga, do que foi declarado inicialmente. A declaração de carga não tem vinculo nenhum com o consumo. A carga declarada é a soma dos equipamentos que você tem e a fatura é equivalente a quantidade de horas que você usa no mês”, ressalta.

Tendo a falta dessa atualização de carga, o consumidor pode começar a reclamar do nível de tensão, oscilação ou até provocar a queima do transformador.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

Veja mais:

Funtrab oferta amanhã 447 vagas de trabalho na Capital

Homem atingido por raio está em estado grave na Santa Casa

Com segunda alta semanal, dólar vai a R$ 5.62