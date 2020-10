Homem atingido por raio está em estado grave na Santa Casa

Homem que foi atingido por um raio, na tarde desta quarta-feira (7), está internado em estado grave na Santa Casa. A vítima ainda não teve o nome divulgado.

Segundo o tenente-coronel Fernando Carminati, do Corpo de Bombeiros, a vítima estaria próxima ao Estádio Guanandizão, no bairro Amambaí, quando foi atingido pelo raio. Ainda conforme os Bombeiros, a descarga elétrica passou pela mão direita do homem e saiu pela perna esquerda causando alguns ferimentos.

Ele foi levado para a Santa Casa e, de acordo com o Hospital, está internado na área vermelha do pronto socorro.

Atualização

A Santa Casa divulgou às 18h20 de hoje atualizações sobre o caso do paciente. A vítima identificada com as iniciais F.S.R, de 32 anos, continua na área vermelha do hospital em atendimento de urgência e emergência. O homem está consciente com quadro clinico estável e aguarda para realizar exames de imagem. Posteriormente, ele será avaliado por especialistas.

