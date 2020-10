Fulano di Tal apresenta ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’

Espetáculo é livremente inspirado na obra de Manoel de Barros

As celebrações em alusão ao Dia das Crianças continuam. O Grupo de Teatro Fulano di Tal apresenta de 8 a 12 de outubro, às 19 horas, o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, pelo seu canal no YouTube, com acesso gratuito. O projeto “Semana da Criança – Teatro em casa” foi contemplado no edital do Programa Municipal de Fomento ao Teatro Fomteatro/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’

É a partir de um amontoado de coisas desúteis que os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) iniciam uma viagem por uma terra estranha, em “A Fabulosa História do Guri-Árvore”. Fuçando nos objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma Geringonça Desreguladora de Memórias, que dá início à contação dessa fabulosa história. Por meio do lúdico e por intermédio do teatro de animação (objetos, bonecos e sombras), pantomima e da palhaçaria, são contadas histórias do nosso quintal utilizando também o Fazedor de Imaginanças.

Junto aos dois personagens, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e, na trilha, as composições originais feitas especialmente para o espetáculo pelo músico e ator Ewerton Goulart. A dramaturgia é de Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck, com encenação coletiva do Fulano di Tal e a direção de Marcelo Leite. O espetáculo tem duração de 60 minutos e a classificação é livre para todas as idades.

