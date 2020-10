Fumacê passa por 13 bairros nesta quarta-feira

Treze bairros de Campo Grande recebem o fumacê, nesta quarta-feira (7). As equipes estarão no Aero Rancho, Alves Pereira, Jardim Batistão, Centro Oeste, Estrela Dalva, Maria Aparecida Pedrossian, Nova Campo Grande, Nova Lima, Parati, Vila Popular, Rita Vieira, Santo Amaro e Vilas Boas.

Os trabalhos começam ás 16h e seguem até ás 22h. Para uma maior eficácia do veneno, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o inseticida consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

O inseticida atinge os mosquitos Aedes aegypti adultos, transmissor da dengue, zika e chykungunia, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

