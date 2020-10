Flordelis é intimada para colocar tornozeleira

A justiça do Rio de Janeiro intimou a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) a comparecer no prazo de até 48h à secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Estado do Rio para instalar uma tornozeleira eletrônica. A parlamentar é acusada de matar o marido, pastor Anderson do Carmo.

Segundo informações da Istoé, a parlamentar só foi intimada às 19h desta terça-feira (fora do horário de expediente do TJ-RJ e 18 dias após a ordem judicial), em sua casa em Niterói. Ela tem até as 19h de quinta-feira (08) para instalar a tornozeleira.

Em 24 de agosto, Flordelis foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) por quatro crimes consumados e um tentado: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Com imunidade parlamentar, ela não foi presa. Sete filhos e uma neta de Flordelis, também denunciados pelos crimes, estão presos.

(Com informações da Istoé)

