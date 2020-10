Dólar cai e encerra sessão a R$5,56

Nesta segunda-feira (5) o dólar sofreu a maior queda diária em cinco semanas. O otimismo externo respaldou o alívio na cotação, com investidores repercutindo maior expectativa de acordo sobre novo pacote fiscal nos Estados Unidos, tendo de pano de fundo melhora da saúde do presidente norte-americano, Donald Trump (que se recupera da Covid-19) e tentativas de acordo sobre o financiamento do Renda Cidadã no Brasil.

O dólar à vista caiu 1,75%, a 5,5678 reais na venda. É a maior baixa percentual diária desde 28 de agosto (-2,93%).

Ibovespa

Nesta segunda-feira o Ibovespa fechou em forte alta, em meio a um cenário positivo no exterior e também apoiado pela melhora do ânimo do mercado com o quadro fiscal do país.

O principal índice da bolsa brasileira avançou 2,21% na sessão, a 96.089,19 pontos. O volume financeiro da sessão somou 21,9 bilhões de reais.

(Com informações da Reuters)

