PMA prende pescador com 89 exemplares de peixes

Pescador, de 44 anos, foi preso com 89 exemplares de peixes da espécie pacu-peva, pesando 15 kg. O caso ocorreu nesta terça-feira (6) na BR 262, em Anastácio.

O suspeito foi abordado por Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Taquarussu quando retornava da pescaria ilegal no rio Miranda, na região do Salobra, com mais três pessoas.

Para polícia, o homem afirmou que voltava de uma pescaria e havia capturado os exemplares de peixes sozinho. Como só poderia capturar um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranha e não havia piranha entre os peixes, foi caracterizado o crime, tendo em vista que só poderia estar transportando um exemplar de peixe nativo. O pescado e o veículo foram apreendidos

O suspeito é de Sidrolândia. Ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

(Com informações da PMMS)

Veja mais:

Pistas indicam quarteto ofensivo e novidade no meio-campo da seleção