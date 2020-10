Comissão ouve setores afetados por queimadas no Pantanal

A Comissão Externa Destinada a Acompanhar e Promover Estratégia Nacional para Enfrentar as Queimadas em Biomas Brasileiros realiza, na quarta-feira (07), reunião com representantes do setor hoteleiro e de mineração de Mato Grosso. A comissão externa da Câmara dos Deputados irá debater os impactos causados nos setores devido às queimadas no Pantanal.

Dentre os convidados estão o representante da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro (ABCCP); representante do Sindicato Rural de Poconé (MT); representante da Cooperativa de Mineradores de Poconé (Cooper Poconé);representante do Coletivo de Mulheres Pantaneiras; representante do Pouso Alegre Lodge; representante do Pantanal Mato Grosso Hotel e o ambientalista Adalberto Eberhard.

A reunião irá acontecer no plenário 9, às 9h30 e terá transmissão interativa.

(Com informações da Agência Câmara de Notícias)

Veja mais:

Extensão do Choque, Rocam começa a operar em MS

Fumacê passa por sete bairros nesta segunda-feira

Cabeleireira sustenta, sozinha, 79 animais resgatados