Extensão do Choque, Rocam começa a operar em MS

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, colocou uma nova companhia a disposição, a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). A Companhia de Moto Patrulhamento Tático, conhecida como “Os Cavaleiros de Aço” começou a atuar sexta-feira (02). O grupo tem como finalidade combater a criminalidade e reforçar a Segurança Pública no Estado.

A companhia trabalhará com motocicletas, visando agilidade, realizando abordagens em veículos, suspeitos, ocorrências de alta complexidades e apoio as outras unidades.

Em principio, as guarnições da Rocam, serão formadas por quartetos. As equipes atuaram em bairros de maior incidência criminal, também farão rondas diárias na Capital, caso seja necessário, também poderão ser empregadas em operações no interior do estado.

Os policiais pertencentes ao grupo de motos são especializados nesta área e também nas ações de controle de multidão, sendo que reforçam assim as ações de Choque da Polícia Militar.

Confira vídeo abaixo:

