Governo de MS abre processo seletivo para técnicos de enfermagem com 231 vagas

O Governo do Estado abriu inscrições para processo seletivo para a contratação de técnicos de Enfermagem no Hospital de Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), com 231 vagas para atuação em Campo Grande. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) e segue até 22 de setembro.

A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.311,27, mais adicionais de insalubridade, plantão de serviço e por trabalho noturno.

Para participar do processo seletivo é necessário ter o curso de Ensino Médio Técnico Profissionalizante em Enfermagem, ou Curso de Ensino Médio, acrescido de Curso Técnico de Enfermagem, e registro profissional regular no Conselho Regional de Enfermagem.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o processo seletivo acontece em substituição a uma contratação de profissionais que vence no mês de outubro.

Documentação

O período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular será do dia 18 à 22 de setembro até às 23h45min. Para conferir as documentações necessárias, sobre a avaliação curricular e demais disposições gerais relativas às fases do processo seletivo simplificado, acesse as páginas 48 a 58, da edição nº 10.282, do Diário Oficial do Estado.

No dia 25 de setembro serão publicados os resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular, bem como o período recursal.

Já as publicações dos resultados dos recursos, resultados definitivos, resultado final, classificação dos candidatos e homologação do processo seletivo estão previstas para o dia 1º de outubro, para que no dia seguinte, dia 02 de outubro, seja realizada a apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação dos candidatos aprovados.

Com informações da assessoria

