Terminais de ônibus voltam a operar no domingo na Capital

De acordo com informativo divulgado pelo Consórcio Guaicurus, os nove terminais de ônibus de Campo Grande voltam a operar neste domingo (23). As linhas provisórias serão canceladas e a frota passará a circular com as linhas tradicionais, que serão ampliadas de 12 para 46.

A redução nos serviços de transporte coletivo na Capital ocorreu no início da pandemia para incentivar o isolamento social e conter a disseminação do novo coronavírus. Com o início dos novos atendimentos, as linhas 050 A/050 B e as linhas provisórias 129, 130, 232, 240, 327, 328, 413, 420, 523 e 525 serão suspensas aos domingos.

Entram em circulação as linhas que fazem o trajeto bairro- -centro: 224-3 (Vila Nasser/ Santa Luzia/Bom Retiro/ Centro), atendendo o trajeto das linhas 225 e 226; 223-2 (Marli/Centro), em substituição da linha 227; e 401-2 (José Abraão/Centro).

De acordo com o consórcio, o terminal Moreninhas vai operar apenas com a linha 061 (bairro-centro); no Guaicurus serão nove linhas em funcionamento: dez no terminal Morenão; sete no Aero Rancho; sete no Bandeirantes; sete no General Osório; oito no terminal Nova Bahia; sete linhas no Hércules Maymone; e oito linhas no terminal Júlio de Castilho.

O consórcio não confirmou se a mudança implica aumento da frota em circulação durante a semana, e se o transporte voltará a atender toda a população.

