Temperatura em MS neste sábado varia entre de 5°C a 27°C

Os termômetros em Mato Grosso do Sul irão variar entre de 5°C a 27°C neste sábado (22) e na Capital as temperaturas oscilam de 8°C a 21°C. Como noticiado ontem, o Estado registra neste final de semana o maior frio do século 21 no mês de agosto.

A previsão para este sábado indica céu claro e parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Além do frio, é estimada a possibilidade para pancadas de chuvas isoladas e de fraca intensidade nos setores norte e nordeste. Com exceção dessas duas regiões, a umidade relativa do ar ficará elevada em grande parte do Estado.

Alerta

Conforme informações do Portal MS, a partir de hoje às áreas de instabilidades diminuem dando lugar a entrada de uma forte massa de ar frio. A mudança irá provocar queda acentuada na temperatura em todas as regiões.

Por isso, devido às baixas temperaturas, a Coordenadoria de Defesa Civil (CEDEC-MS) orienta para que a população tenha cuidado redobrado com a saúde. O alerta é para evitar aumento nos casos de doenças respiratórias e de hipotermia. Neste clima, a atenção deve ser maior com crianças, idosos e pessoas sensíveis a queda de temperatura.

Temperatura por região

Com base nos dados meteorológicos do INMET/CPTEC o Cemtec estima temperaturas por região em ordem crescente de temperatura:

Sul-fronteira: 2ºC / 16ºC

Grande Dourados: 3º C/ 16ºC

Sudoeste: 3º / 18°

Cone Sul: 4ºC / 17°C

Central: 5°C / 18 °C

Pantaneira: 6 ºC / 21 °C

Leste: 7°C / 18 °C

Bolsão: 12°C / 23 °C

Norte: 13°C / 24ºC

Previsão para a próxima semana

Para os amantes do calor, a boa notícia é que o frio começa a perder força a partir de segunda-feira (24). A máxima prevista é de 27º e mínima de 16º. Já na terça-feira (25), a previsão indica 29º e 19º.

(Com informações do Portal MS)