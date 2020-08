Facebook cumpre decisão de Moraes e bloqueia contas no exterior

O Facebook divulgou, ontem (1º), que pretende fazer um bloqueio global de 12 perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na rede social, cumprindo a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Mores.

Em nota, a empresa também afirmou que pretende recorrer da decisão de Moraes ao próprio STF.

(Texto: Agência Brasil)

