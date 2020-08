Com primeiro caso em Figueirão, covid-19 está presente em todo MS

Com o primeiro caso do novo coronavírus (covid-19) registrado no município de Figueirão, Mato Grosso do Sul passa a ter a circulação do vírus em todo o território. Os dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que todos os 79 municípios tem pelo menos uma notificação positiva para a covid-19.

Conforme o boletim de sábado (01), o Estado contabiliza 25.739 casos do novo coronavírus, sendo 803 nas últimas 24 horas.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que o Governo do Estado está alinhado com todas as prefeituras no desenvolvimento de ações de combate ao coronavírus. “Estamos unidos com o objetivo de preservar vidas, que é o maior patrimônio desse Estado. Não queremos que haja politização no combate contra a doença”, completou o secretário.

Os novos positivos são de 55 municípios sul-mato-grossenses, sendo Campo Grande (387), Corumbá (80), Sidrolândia (67), Dourados (34), Miranda (20) e Aquidauana (18) as confirmações em maior número.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)