Coronavírus: Familiares de infectado têm suspeita descartada

Três familiares do brasileiro diagnosticado pelo novo coronavírus (Covid-19) não estão com a suspeita da doença. A informação foi repassada pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira na tarde desta sexta-feira (28).

Conforme informações do Poder 360, o único caso confirmado de Covid-19 no país é o do homem de 61 anos, residente na capital paulista. Ele teve o diagnóstico confirmado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira (26).

Até às 12h40 de hoje (horário de Brasília), a China registrou o maior número de casos: 78.824, com 2.788 mortes.

Ainda nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assegurou que o Brasil tem todas as condições de manter a Covid-19 sob controle.

Na tarde de ontem (27), o ministério da Saúde divulgou que 132 casos suspeitos que de coronavírus estavam sendo monitorados.

