Coronavírus: Brasil monitora 132 casos suspeitos

Subiu para 132 o número de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) no país, a informações foi divulgada na tarde desta quinta-feira (27) pelo Ministério da Saúde. Os dados obtidos foram repassados para a pasta pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Ao todo, 16 estados informaram o ministério sobre os casos monitorados.

Apesar da suspeita, 60 casos de contágio pelo coronavírus já foram descartados no Brasil, que permanece apenas com um registro confirmado da doença no estado de São Paulo.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Todas as notificações de casos suspeitos no país foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios. Esses descartes aconteceram principalmente por causa do resultado positivo para outros vírus respiratórios.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.

Covid-19

Nesta quinta-feira (27), o diretor executivo o programa de emergências da OMS, Mike Ryan, lamentou a chegada do novo coronavírus à América do Sul.

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), informou na tarde de hoje sete casos suspeitos de Covid-19 no Estado.

Veja aqui as dicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para se proteger do novo coronavírus.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Ministério da Saúde)