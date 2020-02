Ministro da saúde diz que BR tem condições de manter coronavírus sob controle

Nesta sexta- feira (28), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assegurou que o Brasil tem todas as condições de manter a Covid-19 sob controle.

“Se a gente repetir o cenário que ocorreu na China e ocorre em outros países, vemos que houve um aumento e agora a China estabilizou, e parece demonstrar redução de casos, com letalidade baixa. Se se comportar dessa maneira, vamos supor, 50 mil casos em uma cidade como São Paulo, que é do tamanho de Wuhan, é perfeitamente administrável”, disse à Folha.

Embora acredite que o Brasil consiga administrar a doença, o ministro afirmou, que todas as precauções têm de ser tomadas — pelas pessoas e pelo governo –, pois “o inimigo é novo”.

“No nosso país, meu maior receio é o Rio Grande do Sul, porque quando teve o H1N1 foi o lugar com maior número de casos e mortes. Mas será que esse coronavírus vai repetir a performance do H1N1 no Brasil?”

Mandetta falou ainda sobre o pânico causado pela chegada de uma nova doença ao país.

“A humanidade convive com vírus desde sempre. Mas é a primeira vez que se passa por surto epidêmico em tempos de informação em tempo real, o que faz uma sensação coletiva de ser um inimigo monstruoso, fim da humanidade.”

(Texto: Karine Alencar com informações da Folha de São Paulo)